publity erwirbt hochwertige Büroimmobilie in Neuss

Leipzig/Neuss: Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat eine ca. 8.100 Quadratmeter große moderne Büroimmobilie im rheinländischen Neuss erworben. Das Objekt ist vollständig an namhafte Unternehmen wie Creditreform vermietet.

Die Immobilie aus dem Jahr 2002 befindet sich in einem hervorragenden Zustand und liegt im Neusser Stadtteil Hammfeld. Highlights sind der repräsentative Eingangsbereich, die mit Naturstein ausgelegten Wand- und Bodenbeläge sowie die glatten abgehängten Deckeneinbaustrahler. Die Mietflächen erstrecken sich auf 6 Etagen. Zum Objekt gehören auch 147 PKW-Stellplätze im Außenbereich sowie einer eigenen Tiefgarage.

Neuss liegt am Rhein und grenzt im Norden direkt an Düsseldorf. Die Stadt zählt derzeit 152.000 Einwohner und ist sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Der Stadtteil Hammfeld ist geprägt von Büroobjekten sowie dem Rheinpark-Center, einem der größten Shopping Center der Region.

Der Büroimmobilienmarkt in Neuss konnte in den vergangenen Jahren besonders von der positiven Mietentwicklungen im benachbarten Düsseldorf profitieren.

„Neuss ist für uns ein attraktiver Standort, der unsere Investitionskriterien erfüllt. Angrenzend an die Metropole Düsseldorf entwickelt sich der Bürostandort Neuss zunehmend positiv. Das stimmt uns zuversichtlich, auch in Neuss gute Renditen für unsere Investoren erzielen zu können“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG.