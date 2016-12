Startseite > News > publity erwirbt modernes vollvermietetes Büroobjekt in Wetzlar

Wetzlar: Die publity AG hat ein 15.000 qm großes, modernes und langfristig vollvermietetes, Business-Center in der Schützenstraße 4-8 erworben. Der Hauptmieter ist mit der DAK Gesundheit eine der führenden Krankenkassen in Deutschland.

Das Business-Center besteht aus zwei separaten Bauten. Das Hauptgebäude wurde 2004 fertiggestellt. Ein 1986 errichtetes Nebengebäude wurde 2002 revitalisiert und auf den gleichen modernen Standard gebracht wie das Hauptgebäude. Zum Objekt gehören auch 124 PKW-Stellplätze, die sich zum Teil in einer eigenen Tiefgarage befinden.

„Das von uns erworbene Business-Center in Wetzlar gilt als das modernste Büroobjekt der Stadt. Die DAK nutzt die Immobilie als ihr Aushängeschild und ist bereits seit elf Jahren am Standort vertreten“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG.

Die Kanzlei CMS Hasche Sigle hat die umfassende rechtliche Beratung bei der Transaktion übernommen. Die albrings + müller ag war verantwortlich für die technische Projektorganisation und die Erstellung der technischen Due Diligence.