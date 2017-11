Startseite > News > Publity Fonds Nr. 4 und Fonds 5 zahlen insgesamt 13.920.350 EUR an die Anleger aus

Publity Fonds Nr. 4 und Fonds 5 zahlen insgesamt 13.920.350 EUR an die Anleger aus

Leipzig: Die von der publity Finanzgruppe aufgelegten publity Performance Fonds Nr. 4 und 5 nehmen weitere Auszahlungen in Höhe von insgesamt 56% des eingezahlten Kommanditkapitals bzw. 13.920.350 Euro an die betreffenden Anleger vor.

Die publity Performance Fonds Nr. 4 GmbH & Co. KG hat bis zum Ende der Emissionsphase am 30.06.2013 mit 2.147 Anlegern ein Emissionskapital in Höhe von 34.102.000 Euro eingeworben. Neben dem im Mai 2013 vorfristig ausgezahlten Frühzeichnerbonus in Höhe von 5%, wurden weitere Auszahlungen im 2014, 2015 und 2016 in Höhe von insgesamt 29.649.120 Euro, das entspricht über 80% des gezeichneten Kommanditkapitals, an die Anleger vorgenommen.

Eine weitere Auszahlung wurde im Oktober 2017 in Höhe von 13%, in Summe 4.433.260 Euro, durch die Treuhandkommanditistin, die Rödl & Richter Fondstreuhand GmbH vorgenommen.

Somit hat die publity Performance Fonds Nr. 4 GmbH & Co. KG insgesamt über 98%, in Summe 34.082.380 Euro bereits an die Anleger ausgezahlt.

Nach Ende der Emissionsphase hat der publity Performance Fonds Nr. 5 GmbH & Co. KG am 30. Juni 2013 mit 1.518 Anlegern ein Emissionskapital in Höhe von 22.063.000 Euro eingeworben. Bereits am 08. Oktober 2013 wurde an die betreffenden Anleger der Frühzeichnerbonus in Höhe von 5% bzw. 3%, insgesamt 403.850 Euro, ihrer Kommanditbeteiligungen ausgezahlt. Im September 2014 wurde die erste Auszahlung in Höhe von 10% bzw. 2.206.300 Euro vorgenommen. Im Februar 2015, konnte durch die Treuhandkommanditistin eine weitere vorzeitige Auszahlung in Höhe von 20%, insgesamt 4.412.600 Euro, an die Anleger vorgenommen werden.

Laufende Einnahmen aus der Verwertung von Forderungen und Sicherheiten ermöglichten weitere Auszahlungen in Höhe von insgesamt 25% im Juli 2015 und September 2016. Mit der aktuellen Zahlung im Oktober 2017 in Höhe von 43% bzw. 9.487.090 Euro hat der publity Performance Fonds Nr. 5 insgesamt 22.029.540 Euro bzw. 99% der Kommanditbeteiligungen an die Anleger ausgezahlt.