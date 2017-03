publity gewinnt weitere Mieter in Kölner Büroobjekt

Die Angebotsmieten in 14 von Corpus Sireo und empirica untersuchten B-Städten sind in der zweiten Jahreshälfte 2016 mit 1,8% deutlich stärker gestiegen als in den Top-7 Städten. Dort lag das Mietpreiswachstum bei lediglich 0,2%. Allerdings liegt die Miete in den Top-Städten mit durchschnittlich 13,66 Euro pro qm auch deutlich über den B-Städten mit 8,42 Euro … [weiterlesen]