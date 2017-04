Startseite > News > publity Performance Fonds Nr. 8 veräußert vollvermietetes Objekt in Frankfurt nach kurzer Haltedauer

Frankfurt: Der geschlossene AIF „publity Performance Fonds Nr. 8“, welcher Anfang 2016 in die Platzierung ging, verkauft das im Juli 2016 erworbene Bürogebäude in der Berner Straße.

Die Immobilie wurde zuletzt im Jahr 2000 umfassend saniert und zeichnet sich durch moderne, flexible und drittverwendungsfähige Flächenschnitte aus. Das Bürogebäude bietet neben einer Mietfläche von ca. 8.950 qm 98 Außenstellplätze und 89 Tiefgaragenstellplätze.

Das moderne Objekt ist an zwei Tochterunternehmen aus dem Unternehmensverbund des Gebäudedienstleisters WISAG bis 2025 voll vermietet. Erst im Oktober 2016 konnte das Asset Management Team der publity AG über 1.600 qm an die WISAG Facility Management GmbH & Co. KG vermieten.

Die Nachbarschaft ist geprägt durch eine Vielzahl bekannter Unternehmen wie IKEA, TÜV Süd Akademie, Aldi, Rewe einem Baumarkt sowie einige weitere Büroobjekte. Der Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe der A661 sowie der A5 und ist durch Bus und U-Bahn an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen.

„Das Objekt ist ein Beweis für den Erfolg unserer Manage-to-Core-Strategie, Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial zu erwerben und wertsteigernd durch das Asset Management der publity AG zu entwickeln“, so Frederik Mehlitz, Vorstand der publity AG.