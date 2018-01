Startseite > News > Quantum kauft Geschäftshaus in Regensburger Altstadt

Quantum kauft Geschäftshaus in Regensburger Altstadt

Regensburg: Die Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat das Geschäftshaus „das kassian“ in bester 1a-Lage der Altsatdt für einen Individualfonds erworben. Verkäufer ist eine Projektgesellschaft der LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.

Das rund 2.650 qm Mietfläche umfassende Objekt liegt in ausgezeichneter Einzelhandelslage. Das viergeschossige Geschäftshaus wurde im Jahr 2000 auf einem ca. 765 qm großen Grundstück fertiggestellt und zeichnet sich durch eine moderne und anspruchsvolle Architektur aus, die sich elegant in das Stadtbild einfügt. Ankermieter des Objekts ist die Einzelhandelskette TK Maxx. Darüber hinaus finden sich in dem vollvermieteten Objekt ein Mobilfunkanbieter sowie eine kleine Modeboutique.

Colliers International war bei der Transaktion vermittelnd tätig. Die rechtliche Beratung für den Käufer erfolgte durch Neuwerk Rechtsanwälte.