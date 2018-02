Startseite > News > RATISBONA Handelsimmobilien beruft Gregor Volk in die Geschäftsführung

Regensburg: Die RATISBONA Handelsimmobilien Gruppe erweitert ihre Geschäftsführung erstmals mit einem familienexternen Mitglied: Neben Unternehmensgründer Rudolf Schels und dessen Sohn Sebastian Schels steht künftig Gregor Volk an der Spitze des Regensburger Handelsimmobilienspezialisten.

Der 49-Jährige gründete bereits im Juni 2017 zusammen mit Sebastian Schels die Investment- und Asset-Management-Gesellschaft RATISBONA Asset Management. In seiner neuen Position als Geschäftsführer der Gruppe wird Gregor Volk gemeinsam mit Sebastian Schels nun sämtliche Geschäftsbereiche von RATISBONA Handelsimmobilien mit insgesamt über 140 Mitarbeitern in Deutschland, Portugal und Spanien verantworten. Vor seinem Einstieg bei RATISBONA Handelsimmobilien war er in leitenden Positionen unter anderem bei Invesco, Fidelity, La Francaise, der Deutschen Bank sowie Universal-Investment tätig.