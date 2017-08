Startseite > News > RATISBONA Handelsimmobilien erwirbt Heide-Center in Schwarzheide

RATISBONA Handelsimmobilien erwirbt Heide-Center in Schwarzheide

Land Brandenburg: RATISBONA Handelsimmobilien hat Anfang Juli 2017 für das eigene Bestands-Portfolio das Fachmarktzentrum Heide-Center auf der Schipkauer Str. 13 in Schwarzheide von einem geschlossenen Immobilienfonds (IF Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. Anlage KG aus Berlin) erworben.

Das Heide-Center wurde im Jahr 1996 errichtet, ist nahezu voll vermietet und verfügt über eine Mietfläche von insgesamt ca. 10.422 qm. Der weit überwiegende Teil der Gesamtmietfläche, ca. 9.309 qm, ist dem Einzelhandel gewidmet. Die restlichen Flächen verteilen sich auf Büroeinheiten und auf ein Fitnessstudio. Zu den namhaftesten Mietern des Fachmarktzentrums gehören REWE, ALDI, Rossmann, TEDI, Ernsting`s Family und Hammer. Das ca. 26.000 qm große Grundstück bietet Platz für 320 Parkplätze.

Das Maklerhaus Winters & Hirsch war vermittelnd tätig.