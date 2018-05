Startseite > News > Realogis veräußert im Verkaufsmandat eine Light Industrial Liegenschaft in Ismaning

Realogis veräußert im Verkaufsmandat eine Light Industrial Liegenschaft in Ismaning

Ismaning: In einer Off Market Transaktion hat Realogis im Exklusivmandat des Verkäufers Intaurus GmbH (Dachau) innerhalb von vier Monaten eine Light Industrial Immobilie in München Ismaning veräußert. Zur Liegenschaft in der Oskar-Messter-Straße 16-18 gehören zwei 1981 errichtete Baukörper, die in Summe über ca. 7.600 qm Grundstücksfläche und ca. 10.000 qm Gebäudefläche verfügen. Ein Alleinstellungsmerkmal in der von Büroimmobilien und gemischt genutzten Objekten geprägten Umgebung sind ca. 75 Außenstellplätze, die um weitere ca. 75 TG-Stellplätze ergänzt werden.

Käufer der Liegenschaft ist die M-Concept Real Estate GmbH. Der Münchener Bauträger wird die beiden Bestandsimmobilien modernisieren, einer Vollauslastung zuführen und sie in das eigene Portfolio einbringen. Zu den neuen Mietern zählen zukünftig u.a. Dienstleistungsunternehmen, die zur M-Concept Real Estate GmbH gehören.