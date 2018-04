Startseite > News > Realogis vermietet in Stuttgart

Realogis vermietet in Stuttgart

Stuttgart: Realogis hat einen Mietvertrag über 3.000 qm Lagerfläche im Westen der Region Stuttgart vermittelt. Für die Einheit im Gewerbegebiet von Weil der Stadt hat sich die Ligaproduction GmbH & Co. KG sich entschieden. Eigentümer der im Landkreis Böblingen gelegenen Immobilie ist ein privater Investor. Der neue Standort in Weil der Stadt erweitert die Flächenkapazitäten von Ligaproduction, die am Hauptsitz in Heimersheim im Gewerbegebiet Egelsee auf 14.000 qm Gesamtfläche ein modernes, 2008 errichtetes Inhouse-Produktionszentrum in den Gewerken Holz-/CNC-Technik, Lackiertechnik, Werbetechnik, Metalltechnik, Kunststofftechnik und Elektrotechnik betreiben.