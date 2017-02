Startseite > News > Rechtsanwälte verlängern Mietvertrag im Bürohaus an der Alten Oper

Frankfurt: Die Rechtsanwaltskanzlei Herbert Smith Freehills expandiert im Bürohaus an der Alten Oper (BAO) in der Neuen Mainzer Straße 65 – 79 und verlängert langfristig ihren Mietvertrag über rund 3.400 qm Bürofläche. BNP Paribas Real Estate hat bei der Vermietung den Eigentümer, die Karlsruher MANN Management GmbH, und CBRE den Mieter beraten.

Das Bürohaus an der Alten Oper mit seinen rund 20.000 qm Bürofläche war über viele Jahre vollvermietet und hat gegenwärtig eine Leerstandsquote von unter 10%. Damit gehört es zu den am besten gemanagten Objekten in Frankfurt.