Startseite > News > redos Gruppe holt Frank Eckervogt in ihr Management Board

redos Gruppe holt Frank Eckervogt in ihr Management Board

Hamburg: Die redos Gruppe erweitert ihr Management Board mit Frank Eckervogt. Als Managing Director / Head of Acquisition steht der 48-Jährige neben Torsten C. Wesch (Managing Director / Head of Fund Management) und Carsten Wimmer (Managing Director / Head of Finance) an der Spitze der Tochtergesellschaft redos institutional GmbH. In seiner neuen Position ist er seit Oktober für An- und Verkäufe zuständig.

Vor seinem Eintritt in die Geschäftsführung bei redos war Frank Eckervogt insgesamt knapp acht Jahre für die Hahn AG tätig.