Startseite > News > redos legt Spezial-AIF „Redos Einzelhandel Deutschland II“ auf

redos legt Spezial-AIF „Redos Einzelhandel Deutschland II“ auf

Hamburg: Die redos Gruppe hat mit Union Investment den neuen Spezial-AIF „Redos Einzelhandel Deutschland II“ aufgelegt. Im Rahmen dieser Kooperation hat Union Investment in ihrem breiten institutionellen Anlegernetzwerk das erforderliche Eigenkapital akquiriert und übernimmt als KVG die Administration des Fonds. redos verantwortet wesentliche Bereiche des Fonds-, Asset- und Transaktionsmanagements. Das Zielvolumen des neuen Spezial-AIF beträgt vorerst 600 Mio. Euro. Der Fonds richtet sich, genau wie das Vorgängerprodukt „Redos Einzelhandel Deutschland“, an professionelle und semi-professionelle Investoren.

In Westdeutschland hat redos für den neuen Fonds bereits zehn Fachmarktzentren gekauft. Das homogene Portfolio „Bordeaux“ umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 101.000 qm und weist einen Vermietungsstand von 98% auf. Die Objekte liegen unter anderem in Hanau, Kehl, Mülheim an der Ruhr und Mannheim. Zu den Mietern zählen Kaufland, Edeka, real und REWE – alle Einzelhandelsunternehmen haben für die betreffenden Objekte langfristige Mietverträge abgeschlossen. Verkäufer ist der Immobilien-Investmentmanager Invesco Real Estate für AEW Ciloger, ein Tochterunternehmen von AEW.

Beim Ankauf des „Bordeaux Portfolios“ wurde redos von der Wirtschaftskanzlei Noerr beraten. Auf Verkäuferseite begleiteten JLL und Clifford Chance die Transaktion.