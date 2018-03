Startseite > News > REVITALIS schließt Mietvertrag für Einzelhandelsfläche im Dresdner PRAGER CARRÉE

Dresden: Der Textilfilialist Görgens wird Mitte des Jahres seine neue Olymp & Hades Filiale im Dresdner PRAGER CARRÉE eröffnen. In der Quartiersentwicklung der REVITALIS REAL ESTATE AG wird die neue Filiale in Bestlage an der Prager Straße 1 auf rund 1.000 qm entstehen.

Neben dem Einzelhandelskonzern REWE am Wiener Platz und der Gastronomie-Marke L’Osteria, ist Görgens der dritte Ankermieter im PRAGER CARRÉE. Comfort hat den Mietvertrag vermittelt.

Mit dem PRAGER CARRÉE ist die größte Baugrube Dresdens, das „Wiener Loch“, welches mehr als ein Jahrzehnt brach lag, einem modernen Wohnquartier mit insgesamt 241 Wohnungen, einer Tiefgarage mit 322 Stellplätzen und integrierten Einzelhandels- und Gewerbeflächen von rund 6.100 qm gewichen. Der Entwurf stammt vom Hamburger Architekturbüro MPP MEDING PLAN + PROJEKT GmbH. Zusammen mit dem „Kugelhaus“ und der „Prager Spitze“ bildet es das Tor zur zentralen Einkaufsmeile, der Prager Straße, die gleichzeitig zentrale Achse zwischen Hauptbahnhof und historischer Altstadt ist. Über 90% der Wohnungen sind bereits vermietet.