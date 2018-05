Startseite > News > REVITALIS schließt Mietvertrag für Einzelhandelsfläche in Dresdner Quartiersentwicklung

REVITALIS schließt Mietvertrag für Einzelhandelsfläche in Dresdner Quartiersentwicklung

Dresden: Die Traditionsbäckerei Schwerdtner hat sich bereits ein halbes Jahr vor Fertigstellung der REVITALIS-Quartiersentwicklung am Wettiner Platz eine Handelsfläche in Dresdner Bestlage durch einen Langzeit-Mietvertrag mit Option auf Verlängerung gesichert. Das neue Quartier, welches die REVITALIS REAL ESTATE AG gemeinsam mit dem Kölner Family Office DERECO realisiert, liegt an der Schweriner Straße, der Schnittachse der Dresdner Altstadt zur Wilsdruffer Vorstadt.

Bis Herbst 2018 entstehen am Wettiner Platz und entlang der Schweriner Straße auf dem rund 7.900 qm großen Grundstück 177 hochwertig ausgestattete Komfortwohnungen mit 14.500 qm Wohnfläche, eine Tiefgarage für 190 PKW und ein Hotel der Marke HOTEL INDIGO mit 132 Gästezimmern. Im Erdgeschoss entstehen rund 1.000 qm Einzelhandelsfläche. Der Entwurf stammt von den Architekturbüros MPP MEDING PLAN + PROJEKT GmbH, dd1 architekten und h.e.i.z. Haus, architektur + stadtplanung. Die Vermietung der Gewerbeflächen verantwortet die COMFORT Berlin-Leipzig GmbH. Die Wohnungsvermietung wird durch die Aberdeen Asset Management Deutschland AG gesteuert, die das Objekt für den ausschließlich in Deutschland investierenden Aberdeen German Urbanisation Property Fund erworben hat.