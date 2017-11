Startseite > News > RICS Europe ernennt neuen Vorstand

RICS Europe ernennt neuen Vorstand

Frankfurt: Die RICS hat Tina Paillet FRICS, Head of Projects and Technology bei Generali Real Estate, zur neuen Vorstandsvorsitzenden ihres European World Regional Board ernannt. Das Gremium vertritt über 8.000 Immobilienexperten aus mehr als 40 europäischen Ländern und besteht aus neun ausgewählten Professionals.

Im April 2018 veranstaltet die RICS den dritten „Summit of the World Built Environment Forum” in London. Unter dem Motto „Urbanisierung, Innovation und Gesellschaft” beschäftigt sich die Initiative mit Strategien zur Ausschöpfung des enormen Potenzials des 21. Jahrhunderts. Im Fokus steht dabei, die Expertise, Kompetenzen und Ressourcen zusammenzubringen und zu bündeln, die für die zukunftsfähige Gestaltung eines globalen Umfelds erforderlich sind.