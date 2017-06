Startseite > News > RLI vermietet Logistikflächen im Kölner Westen

RLI vermietet Logistikflächen im Kölner Westen

Köln: RLI Investors hat eine Nachvermietung für eine rund 10.724 qm große Logistikimmobilie im Gewerbepark Bedburg / Mühlenerft erzielt. RLI vermietet das im Jahr 2002 errichtete Objekt in der Robert-Bosch-Straße nahtlos an den auf „weisse“ Ware spezialisierten Hausgerätelogistiker Arand. Der Mieter wird die Logistikimmobilie in Bedburg schrittweise in den nächsten drei Jahren beziehen und bis zum 1. September 2019 die Gesamtfläche übernehmen. Bis zur vollständigen Übernahme der Flächen sind freie Teilflächen zwischenvermietet.

Das Investmenthaus hat die Logistikimmobilie im März 2016 im Rahmen eines off-market Deals für den offenen Immobilien-Spezial-AIF RLI Logistics Fund – Germany I erworben.