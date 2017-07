Startseite > News > Robert C. Spies vermittelt ca. 9.700 Quadratmeter Hallen- und Gewerbeflächen

Bremen: Das mittelständische Speditionsunternehmen Port Service Bremen GmbH & Co. KG hat eine Hallen- und Bürofläche mit insgesamt rund 2.850 qm direkt am Industriehafen in Bremen gemietet. Davon entfallen ca. 2.740 qm auf eine Lagerhalle sowie ca. 110 qm auf Büro- und Sozialflächen. Eine weitere Industrie- und Lagerfläche auf dem Gewerbegrundstück „Beim Industriehafen 57“ mit rund 6.850 qm hat die C & K Logistik GmbH im Rahmen einer Erweiterung am Standort angemietet.

Auf dem ca. 40.650 qm großem Areal befinden sich insgesamt ca. 22.340 qm autark nutzbare Halleneinheiten, ebenso wie große Freiflächen und ausreichend Rangiermöglichkeiten. Davon stehen gegenwärtig noch ca. 5.000 qm vermietbare Lagerflächen zur Verfügung. Vermieter ist die Grundstücksgesellschaft Beim Industriehafen GmbH. Vermittelnd und beratend tätig war Robert C. Spies Gewerbe und Investment.