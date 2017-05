Startseite > News > Roger Baumann neuer Co-Geschäftsführer der CREDIT SUISSE AM

Roger Baumann neuer Co-Geschäftsführer der CREDIT SUISSE AM

Frankfurt: Roger Baumann wurde zum 1. April 2017 in die Geschäftsführung der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft berufen. Frank Schäfer, bislang Co-Geschäftsführer dieser Gesellschaft, hat die Credit Suisse auf eigenen Wunsch verlassen.

Roger Baumann hat mehr als 15 Jahre Immobilienerfahrung und leitet die CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft seit dem 1. April 2017 gemeinsam mit Karl-Josef Schneiders. Baumann ist seit Juli 2005 bei der Credit Suisse tätig und arbeitet seit 2006 im Real Estate des Credit Suisse Asset Management.

Frank Schäfer, der 2009 zur Credit Suisse kam und seit August 2014 u. a. Co-Geschäftsführer der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft war, hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. In seiner Funktion als Global Head Product and Business Development hat er u. a. die Luxemburger Plattform aufgebaut und die deutsche Plattform durch die Auflage neuer Produkte wie den Nachhaltigkeitsfonds Credit Suisse (Lux) European Climate Value Property Fund vorangetrieben.