SachsenFonds vermietet 1.300 Quadratmeter in Eschborn

Eschborn: SachsenFonds schließt für zwei von ihr gemanagte Immobilien in der Ludwig-Erhard-Straße in Eschborn langfristige Mietverträge über 1.300 qm Bürofläche ab. Neuer Mieter ist die Benchmark Drives GmbH & Co. KG, ein Entwickler und Produzent von E-Bikes, der zur Unternehmensgruppe der Continental AG gehört.

Die SF Asset Management GmbH übernimmt seit 2012 für die Eigentümerin der Immobilien in Eschborn bei Frankfurt das Asset-Management und die Vermietung. Die Gesamtfläche der Büroimmobilien beträgt 58.000 qm. Das Gebäude in der Ludwig-Erhard-Straße 28 ist nun voll vermietet, während die Hausnummer 30-34 mit einem Vermietungsstand von derzeit rund 75% noch freie Flächen bieten kann.