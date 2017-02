Startseite > News > Savills IM baut Führungsteam in Asien aus – Management ernennt

Singapur: Savills Investment Management hat Volker Wanka zum Director, Fund Management in Singapur ernannt. Nach einer Reihe von Neubesetzungen in der Führungsetage stärkt Savills IM mit der Ernennung von Volker Wanka sein Führungsteam in der Region Asien-Pazifik weiter und setzt damit den globalen Wachstumskurs fort.

Volker Wanka bringt mehr als 12 Jahre Erfahrung in den Bereichen Immobilien Investment Management und Fondsmanagement auf den europäischen und asiatischen Märkten in das Unternehmen ein. Zuletzt war er als Director, Fund Management bei Savills IM Frankfurt tätig.