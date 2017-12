Savills Investment Management erwirbt Distributionszentrum in Schweden

Der Immobilienbrief Nr 413

Im Editorial zeigt Werner Rohmert am Beispiel der SMS auf, was in der Volkswirtschaft passiert. Die Tagung des Verbandes der Immobilienjournalisten führte zum heutigen, verspäteten Erscheinen. US-Donald macht nachdenklich. Ist da eine Witzfigur auf dem Weg zum Visionär? Zu Weihnachten erinnern wir Sie noch einmal an die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. (S. 1)

