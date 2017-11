Startseite > News > Savills Investment Management erwirbt Distributionszentrum in Spanien

Saragossa: Savills Investment Management hat für den pan-europäischen Savills IM European Logistics Fund 2 ein modernes Distributionszentrum in Saragossa, Spanien, im Rahmen eines Off-Market-Deals erworben. Verkäufer des Logistikobjekts war die Bank Ibercaja. Der Kaufpreis beläuft sich auf rd. 19 Mio. Euro.

Bei der 2010 errichteten Immobilie mit 28.453 qm Mietfläche handelt es sich um einen Komplex aus zwei separaten Gebäuden. Mit der Lage im Logistikpark Plaza Logistica in Saragossa befindet sich das Objekt an einem der wichtigsten Logistikdrehkreuze in Europa. Die Mietflächen sind langfristig an Kühne + Nagel und Mercadona, den Marktführer im spanischen Lebensmitteleinzelhandel, vergeben. Das Dach des einen Gebäudes ist zudem langfristig an ein führendes, spanisches Solarunternehmen vermietet, das dort eine Photovoltaikanlage betreibt.