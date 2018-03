Schenker mietet auf ehemaligem Neckermann Areal in Frankfurt

Nach Meldung des Branchendienstes kmi hat die balandis real estate AG, die in der Nachfolge der KC Holding noch einige Fondsimmobilien der damaligen Problemfonds der Drei-Länder-Fondsserie managt, den Verkauf des Stuttgart International Centrums (SI-Centrum) für rd. 145 Mio. Euro an Gesellschaften des börsennotierten kanadischen Vermögensverwalters Brookfield Assetmanagement Inc. eingefädelt. Die Anleger können derzeit darüber … [weiterlesen]