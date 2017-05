Startseite > News > Schroder Real Estate baut Skandinavien-Portfolio mit Kauf in Finnland aus

Finnland: Die Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat für den Schroders Nordic Real Estate Fonds die Büro- und Handelsimmobilie Sampotalo im finnischen Turku erworben. Verkäufer ist eine Fondsgesellschaft.

Das im Jahr 1938 errichtete und 2001 renovierte Sampotalo ist ein Highstreet-Objekt in Turkus bester Lage. Es befindet sich an der Haupteinkaufsstraße der südwestfinnischen Stadt in direkter Nachbarschaft zum Hansa Shopping Center, zum zentralen Marktplatz sowie zur Kaufhauskette Stockmann. Das siebenstöckige Gebäude verfügt über 9.700 qm vermietbarer Fläche, die sich auf 75% Büro-, 15% Handels- und 10% Lagerfläche aufteilen. Insgesamt befinden sich fünf Mieter im Gebäude. Hauptmieter ist die Stadtverwaltung von Turku. Andere Mieter sind eine große Modekette sowie Einzelhändler. Die Vermietungs-quote liegt bei rund 96%.