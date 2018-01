Startseite > News > SEGRO erweitert SEGRO Logistics Park Krefeld-Süd auf 220.000 Quadratmeter

Krefeld: SEGRO erweitert den bestehenden Logistics Park Krefeld-Süd in der Oberschlesienstraße um weitere gut 10.400 qm Mietfläche. Die neuen Flächen lassen sich in drei Einheiten in Größen ab 2.500 qm unterteilen und werden Büro- und Lagerflächen für mittelständische Unternehmen aus der Region und Logistikdienstleister bieten. Der Grundstückskauf für die Fläche erfolgte Anfang 2018. Die Fertigstellung der Flächen ist für Ende 2018 geplant.

Der SEGRO Logistics-Park Krefeld-Süd ist der größte SEGRO-Park in Deutschland und wird nach der Erweiterung über eine Gesamtfläche von mehr als 220.000 qm verfügen. Zu den Mietern gehören unter anderem die global agierenden Logistikdienstleister DSV und Expeditors sowie der Sportartikelhersteller ASICS.