Silverton holt Oliver Burk als Senior Asset Manager an Bord

Frankfurt: Oliver Burk MRICS ist neuer Senior Asset Manager der in Frankfurt ansässigen Silverton-Gruppe (Silverton). Der 44-jährige Dipl.- Ing. Architektur und Immobilienökonom (IRE|BS) wird von Frankfurt aus das sechsköpfige Asset-Management-Team unterstützen. Er berichtet an Thorsten Leischke, Head of Real Estate Asset Management bei Silverton.

Oliver Burk kommt von der Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft.