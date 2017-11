Startseite > News > Sontowski & Partner erreicht Vollvermietung im Erlanger Papillo Office

Die S&P Office Development, eine Gesellschaft des Erlanger Projektentwicklers und Investors Sontowski & Partner Group, hat das Bürogebäude „Papillo Office“ in Erlangen-Tennenlohe vollständig vermietet.

Das Objekt an der Frauenweiherstraße 15 konnte mit dem Frauenhofer Institut den letzten Mieter gewinnen. Die Immobilie verfügt über 3.800 qm Mietfläche von denen 1.900 qm an eesy-ic und 1.300 qm an Goldbeck vermietet sind. Vor einem Jahr wurde das Objekt an einen Investorenkreis des Mieters eesy-ic verkauft.

„Wir freuen uns, dass wir unsere Vermietungszusagen gegenüber den Investoren erwartungsgemäß erfüllen konnten. Mit dem Projekt werten wir den Bürostandort Erlangen-Tennenlohe auf und schaffen durch überlegte Nachverdichtung neue attraktive Gebewerbestandorte für Firmen, die so vor Ort expandieren können“, so Sven Sontowski, Geschäftsführer der S&P Office Development GmbH. „Der Erlanger Büromarkt ist auf Grund der wirtschaftlichen Rahmendaten für Investoren hoch attraktiv.“