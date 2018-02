Startseite > News > Sontowski & Partner: Neues Wohnbauprojekt in Erlangen

Sontowski & Partner: Neues Wohnbauprojekt in Erlangen

Erlangen: Die Sontowski & Partner Group startet ein neues Wohnbauprojekt in Erlangen. An der Martinsbühlerstraße/ Ecke Jahnstraße entsteht das aus zwei Gebäudeteilen bestehende Wohnbauensemble „Wassermann-Quartier“ mit insgesamt 75 Wohneinheiten, davon 51 Apartments für Studenten, Lehrende und kleine Haushalte. Ab Frühjahr 2018 wird auf dem 3.375 qm großen Grundstück ein Objektvolumen von 18 Mio. Euro realisiert.

Das 3- und 4-geschossige Ensemble zeichnet sich insbesondere durch seine zentrale Lage unweit der Universität und der Innenstadt aus. So sind die Erlanger Altstadt und die Unigebäude in weniger als 10 Minuten fußläufig zu erreichen. Die Wohnungen und Apartments verfügen über Größen zwischen 22 und 116 qm. Das Objekt wird nach dem neuesten Energie-Standard (EnEV 2016) mit einer eigenen Tiefgarage realisiert.

Das Ensemble orientiert sich in Höhe und Farbgebung an den umliegenden Altstadtgebäuden und kombiniert dies mit modernen architektonischen Elementen wie Sitzfenstern in den Studentenapartments, überdachten Balkonen mit Glaselementen und einer polygonal gefalteten, begrünten Dachlandschaft. Auf dem 3.375 qm großen Grundstück an der Martinsbühlerstraße befand sich ehemals die Gärtnerei des alteingesessenen Gärtnerei- und Floristikbetriebs Wassermann, der sich inzwischen ganz auf das Floristikgeschäft konzentriert.

Bis Ende 2019 soll das Objekt laut Planung fertiggestellt werden.