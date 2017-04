Startseite > News > SSN GROUP AG beteiligt sich an 2,3 Mrd. Portfolio von GERCH

SSN GROUP AG beteiligt sich an 2,3 Mrd. Portfolio von GERCH

Zug/Düsseldorf: Die in der Schweiz ansässige SSN GROUP AG erwirbt vom Gesellschafter GERCHGROUP die Mehrheit seiner Beteiligung an der GERCH Development GmbH. Die SSN GROUP beteiligt sich damit an einem der interessantesten Development-Portfolien in Deutschland mit 9 Projekten und einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2,3 Mrd. Euro. Mit dieser Transaktion verdreifacht die SSN GROUP ihr derzeitiges Projektvolumen.

Das neu entstehende Joint-Venture firmiert unter dem Namen SG Development GmbH. SSN Development-Chef Jürgen Overath übernimmt die Geschäftsführung. Das Management rund um den CEO Mathias Düsterdick und den CFO Christoph Hüttemann der GERCHGROUP wird die SG Development GmbH weiterhin aktiv in allen Bereichen unterstützen.