Startschuss für „Haus der Höfe“ in Bonn

Pareto und Strabag starten mit dem Büroprojekt „Haus der Höfe“ in Bonn. Das Objekt entsteht in der Joseph-Beuys-Allee, Ecke Genscherallee und soll 11.500 qm Bruttogrundfläche umfassen. Am Ende sollen dann ca. 7.500 qm vermietet werden. Generalunternehmer sind eine Arbeitsgemeinschaft aus Zechbau und Ed.Züblin. Fertigstellung soll Mitte 2019 sein.