Studie von FOCUS-MONEY zeichnet AENGEVELT erneut mit Bestnote aus

Düsseldorf: Zum dritten Mal in Folge hat FOCUS-MONEY gemeinsam mit dem Kölner Analyseinstitut Service Value eine umfassende „Fairness-Studie“ durchgeführt, die untersucht, wie fair Immobilienmakler ihre Kunden behandeln. Dazu beurteilten knapp 900 Teilnehmer in einer Online-Befragung 19 überregional tätige Immobilienmakler. Abgefragt wurden insgesamt 27 einschlägige Service- und Leistungsmerkmale in den fünf Kategorien „Fairer Kundenservice“, „Faire Kunden-kommunikation“, „Faire Leistungsqualität“, „Faire Kundenberatung“ und „Faires Preis-/Leistungs-Verhältnis“.

Ergebnis: Wie bereits in den beiden Vorjahren ist DIP-Partner AENGEVELT erneut mit der Bestnote „Sehr Gut“ ausgezeichnet worden, genauso wie Verbund-Partner AIGNER IMMOBILIEN. Wörtlich heißt es in dem Beitrag: „2016 schafften es zehn von 17 Anbietern ins Gesamtranking, wo nur Unternehmen mit den überdurchschnittlichen Fairness-Urteilen „Gut“ und „Sehr Gut“ auftauchen. In diesem Jahr sind es zehn von 19 Anbietern. Fünf von ihnen haben sich mit der Note „Sehr Gut“ an die Spitze der Gesamtwertung gesetzt. Wie im Vorjahr sind das auch diesmal AENGEVELT IMMOBILIEN, AIGNER IMMOBILIEN und die Sparkassen-Finanzgruppe/LBS.“