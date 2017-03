Startseite > News > Swiss Life Asset Managers erwirbt HBC Europe Service Center in Köln von WealthCap

Köln: Swiss Life Asset Managers hat für einen Fonds ihrer Tochtergesellschaft Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH das HBC Europe Service Center erworben. Zu HBC Europe gehören u.a. das Warenhausunternehmen Galeria Kaufhof GmbH sowie die Einzelhandelsunternehmen Saks OFF 5TH und Hudson’s Bay Niederlande. Damit tätigt Swiss Life Asset Managers einen der ersten Ankäufe für die Ende November 2016 gegründete Swiss Life KVG. Das Single-Tenant-Bürogebäude ist langfristig vermietet. Verkäufer ist WealthCap, der Kaufpreis liegt im dreistelligen Millionen-Bereich.

Die bisherige Galeria-Kaufhof-Hauptverwaltung am Traditionssitz des Einzelhandelsunternehmens in der Leonhard-Tietz-Straße, nahe Neumarkt in der Kölner Innenstadt, wird aktuell zum HBC Europe Service Center mit einem modernen Arbeitsumfeld weiterentwickelt. Die verbundenen Bürogebäude haben eine Gesamtfläche von 38.000 qm, die HBC Europe zusammen mit Galeria Kaufhof und anderen Vertriebslinien von HBC Europe vollständig nutzt. Die Hudson’s Bay Company (HBC) ist seit Oktober 2015 die Muttergesellschaft der Galeria Kaufhof GmbH.