Startseite > News > Swiss Life Asset Managers legt Offenen Immobilien-Publikumsfonds «Swiss Life Living and Working» auf

Swiss Life Asset Managers legt Offenen Immobilien-Publikumsfonds «Swiss Life Living and Working» auf

Zürich: Swiss Life Asset Managers hat über ihre Tochtergesellschaft Swiss Life Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH den Offenen Immobilien-Publikumsfonds «Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working» nach deutschem Recht aufgelegt. Der Investmentfonds geht mit der Kurzbezeichnung «Swiss Life Living and Working» an den Markt und wendet sich an deutsche Privatanleger. Die Fondsauflage fand am 22. Dezember 2016 statt und wird durch die seit 2014 zu Swiss Life Asset Managers gehörende deutsche CORPUS SIREO unterstützt.

Der «Swiss Life Living and Working» investiert in deutsche und europäische Immobilien. Dem Fondsnamen entsprechend richtet sich der Anlagefokus vor allem auf die Immobiliensegmente Wohnen und Gesundheit (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Dabei möchte das Fonds-Management mittelfristig ein Immobilien-Ziel-Portfolio mit Wohn- und Gesundheits-immobilien (u.a. Seniorenresidenzen, Pflegheime, Ärztehäuser, etc.) sowie Büro- und Einzelhandelsimmobilien aufbauen.

Der Fonds «Swiss Life Living and Working» strebt eine Wertentwicklung von über 2,5% an (nach BVI Berechnungsmethode). Der Vertriebsstart ist für den Beginn des 2. Quartals 2017 geplant.