Swiss Life Asset Managers, Real Estate France investiert weiter in Europa

Der Immobilienbrief Hamburg und der Norden Nr 39

Hamburg kann mehr als Elbphilharmonie: Die Hansestadt will im neuen Jahr noch tiefer in den Stadtsäckel greifen, damit mehr Wohnungen gebaut werden können. (S. 2)

Probleminvestition in Harburg: In Hamburgs südlichstem Stadtteil wird schon lange um die Nutzung der alten Gummifabrik gerungen (S. 4)

Ehrgeizige Pläne, ungeliebtes Projekt: In der … [weiterlesen]