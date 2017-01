TAS-Gruppe erweitert Führungsteam

Hamburg: Die TAS-Unternehmensgruppe erweitert sein Führungsteam. Zum 1. Februar tritt Stephan Oelze als geschäftsführender Gesellschafter in die TAS-Projektentwicklung GmbH ein. Er kommt von der IWB Ingenieurgesellschaft und war bislang als Projektsteuerer für die TAS-Projekte tätig und verbunden. Gleichzeitig wechselt Peter Schwarz, bislang Geschäftsführer der TAS Projektentwicklung, in die Geschäftsführung der TAS-Unternehmensgruppe

Stephan Oelze war bislang als Prokurist für das Unternehmen IWB Ingenieurgesellschaft tätig. Er wird künftig alle TAS-Projekte, wie die Quartiersentwicklung in Köln-Ehrenfeld und das Wohnungsbauprojekt in Berlin-Oranienburg, mit seinem Team verantworten. Weiter wird er die Leistungen der TAS-Projektentwicklung auch als Dienstleistung am Markt platzieren.

Aus der Geschäftsführung der TAS Projektentwicklung GmbH wechselt Peter Schwarz in die Geschäftsführung der TAS Grundbesitz GmbH und ist damit verantwortlich für alle Bestandsprojekte und Bestandsimmobilien.