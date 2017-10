Startseite > News > TH Real Estate erwirbt Projektentwicklung im Allgäu für Core German Retail Fund

Kaufbeuren: TH Real Estate hat für das Portfolio des Core German Retail Fund (CGRF) ein in der Entwicklung befindliches Fachmarktzentrum erworben. Verkäufer der Projektentwicklung waren die Ten Brinke Group in Kooperation mit der Unternehmensgruppe Dr. Aldinger & Fischer.

Das bereits fast vollständig vermietete Fachmarktzentrum – in der Region auch als Forettle Center bekannt – wird nach geplanter Fertigstellung im Frühjahr 2018 über eine Gesamtmietfläche von ca. 11.800 qm verfügen. Diese Fläche befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss und ist für die Einzelhandelsnutzung vorgesehen. Mit REWE sowie der Drogeriemarktkette dm stehen die Ankermieter fest. Auch Fussl hat sich als Anbieter für Bekleidung und Accessoires eine Ladenfläche in der Immobilie gesichert. Ergänzt wird das gegenüber dem Rathaus gelegene Fachmarktzentrum in Kaufbeuren durch 250 Pkw-Stellplätze. Das Property- und Centermanagement übernimmt die MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH als kompetenter Partner.