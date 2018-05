Startseite > News > TH Real Estate tätigt zweiten Ankauf in Italien für European Cities Fund

TH Real Estate tätigt zweiten Ankauf in Italien für European Cities Fund

Mailand: TH Real Estate hat für den European Cities Fund den Bürokomplex Via Darwin für ca. 100 Mio. Euro erworben.

Via Darwin ist ein gut eingeführter Gebäudekomplex in Form eines Büro- und Universitätscampus im Navigli-Viertel und umfasst insgesamt 15 Immobilien mit einer Gesamtfläche von ca. 27.000 qm. Das Ensemble besteht aus Gebäuden des 19. Jahrhunderts, die den Campus der Kunsthochschule NABA (Nuova Accademia di Belle Arti Milano) mit rund 3.000 Studierenden beherbergen. Weitere Büroeinheiten sind vorwiegend an Werbe- und Medienagenturen sowie Technologieunternehmen vermietet.