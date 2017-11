Startseite > News > Thorsten Leischke ist neuer Head of Real Estate Management bei Silverton Asset Solutions

Frankfurt: Thorsten Leischke (46) ist neuer Head of Real Estate Asset Management bei Silverton Asset Solutions (Silverton). Vom Standort Frankfurt aus wird er in dieser neu geschaffenen Position die vom Unternehmen verwalteten rund 250 Millionen Euro Real Estate Assets under Management betreuen sowie das derzeitig 5-köpfige und weiter wachsende Immobilien-Team von Silverton leiten. Er berichtet direkt an die Geschäftsführung.

Vor seinem Wechsel zu Silverton war Thorsten Leischke als Director Real Estate Asset Management bei der der Royal Bank of Scotland plc tätig.