TRIUVA kauft Adidas Flagship Store auf der Gran Via in Madrid

Madrid: Die TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erwarb im Rahmen einer Off-Market-Transaktion die Highstreet Liegenschaft Gran Via 21 in Madrid. In dem kernsanierten Gebäude mit seiner eindrucksvollen klassizistischen Fassade und einer Gesamtfläche von rund 6.700 qm befinden sich der Flagship Store von Adidas in den unteren Geschossen sowie ein NH Collection Hotel im restlichen Teil des Gebäudes. Das Hotel wird derzeit noch revitalisiert, die Eröffnung ist für dieses Jahr geplant. Verkäufer war Iberfin Capital S.A.

TRIUVA wurde beim Ankauf von der Kanzlei Hogan Lovells juristisch und von Arcadis technisch beraten.