TRIUVA vermietet in Berliner Hofgarten an Betreiber von Business Center

Berlin: Die TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH vermietet künftig eine Fläche von rund 1.100 qm im Objekt Hofgarten in der Friedrichstraße an die ABC Business Center GmbH. Ab dem 1. Dezember 2017 wird der neue Mieter die Flächen für einen Business Center sowie Conference Center als Dienstleistung für Dritte nutzen.

TRIUVA hatte die Highstreet-Immobilie in der Friedrichstraße 79-80 im Dezember 2016 erworben. Das Gebäude mit rund 6.300 qm Büro- und knapp 2.000 qm Einzelhandelsfläche wurde im Jahr 1996 im Rahmen der Gesamtgestaltung des sogenannten Hofgarten-Ensembles an der Friedrichstraße errichtet und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kaufhaus Galeries Lafayette. Dank dieser Vermietung sind alle demnächst im Gebäude freiwerdenden Büroflächen vorzeitig weitervermietet. Ab Herbst 2017 ist das Objekt voll vermietet.

All Officecenters GmbH aus Frankfurt war bei der Vermittlung beratend tätig.