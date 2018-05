Startseite > News > TSO verkauft Immobilien in USA

TSO verkauft Immobilien in USA

Atlanta/Georgia: TSO Europe Funds, Inc. gibt bekannt, dass die von ihr betreute Vermögensanlage TSO-DNL Fund IV, LP vor kurzem die Veräußerung einer Immobilie erfolgreich abgeschlossen hat.

TSO DNL FUND IV, LP veräußerte das Jacobs-Gebäude, ein Objekt mit 210.000 Quadratfuß in Greenville, South Carolina, an Elm Tree Funds, einen in St. Louis, Missouri, ansässigen Fondsmanager. Die Vermögensanlage erwarb das Objekt im August 2014. Die Haltezeit betrug 47 Monate. Die an die Limited Partner der Vermögensanlage erfolgte Auszahlung aus Betriebseinnahmen und Veräußerungsgewinn des Jacobs-Gebäudes beträgt bezogen auf die Haltedauer 12% p.a. vor Steuer. Die Limited Partner der Vermögensanlage erbrachten eine Kapitaleinlage von $ 7.301.250 und erhalten zuzüglich zu den bisher erfolgten Ausschüttungen aus Betriebseinnahmen in Höhe von 8% p.a. die Gesamtausschüttung aus dem Verkauf in Höhe von insgesamt $ 8.409.486 nach Abzug aller Kosten. Zuzüglich der bisher erfolgten Ausschüttungen der Betriebseinnahmen von 8% p.a. in Höhe von ca. $ 2.288.000 beläuft sich die Ausschüttung somit auf insgesamt $ 10.697.486 vor Steuern.

Die Vermögensanlage TSO-DNL FUND IV, LP warb auf dem deutschen Markt $ 125 Mio. Eigenkapital ein, das in neunzehn Objekte investiert wurde. Bisher wurden einschließlich des Jacobs-Gebäudes neun Objekte weiterveräußert. Die Gesamtanschaffungskosten der neun weiterveräußerten Objekte beliefen sich auf $ 100.542.000. Der gesamte Verkaufspreis dieser Objekte beläuft sich auf $ 152.659.000.

Die Vermögensanlage wird aufgrund der Veräußerung des Jacobs-Gebäudes eine Sonderausschüttung gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages vornehmen. Zusätzlich zu den Sonder-ausschüttungen hat die Vermögensanlage regelmäßige jährliche Ausschüttungen aus den Betriebseinnahmen seiner Anlageobjekte in Höhe von 8% p.a. auf Quartalsbasis vorgenommen. Die Gesamtausschüttung an die Limited Partner beläuft sich einschließlich der Ausschüttung aus dieser Veräußerung auf $ 83.252.000.