Unibail-Rodamco und Westfield vereinbaren Übernahme

UR_PR_20171212_EN

Hamburg: Die Unternehmensführungen der Unibail-Rodamco SE, Europas größtem börsennotierten Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien, und der Westfield Corporation, haben gemeinsam die einstimmig vereinbarte Übernahme des auf Shopping Center spezialisierten australischen Unternehmens durch Unibail-Rodamco bekannt gegeben.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Westfield-Wertpapierinhaber eine Kombination aus Barmitteln und Anteilen an Unibail-Rodamco. Die Transaktion beinhaltet einen Unternehmenswert für Westfield in Höhe von 24,7 Mrd. US.

Nach der Transaktion wird Christophe Cuvillier Group Chief Executive Officer und Colin Dyer wird der Group Chairman des Aufsichtsrats sein.