Startseite > News > Union engagiert Deutsche Asset One

Union engagiert Deutsche Asset One

Hamburg: Die Deutsche Asset One hat von Union Investment das exklusive Mandat für das Asset- und Investment-Management ihres neuen Spezial-AIF „Wohnen Deutschland Spezial“ erhalten. Der neue Fonds richtet sich ausschließlich an genossenschaftliche Depot-A-Anleger. Das Startvolumen beträgt 250 Mio. Euro Eigenkapital, als Zielvolumen sind 750 Mio. Euro Eigenkapital vorgesehen. Die Deutsche Asset One hat bereits das Seed-Investment über ein bundesweites Portfolio mit 2.200 Wohnungen im Umfang von rund 200 Mio. Euro für den neuen Spezialfonds umgesetzt.

Im Rahmen eines Beratungsmandates übernimmt die Deutsche Asset One das Dealsourcing, das Transaktionsmanagement und das Asset-Management für den Fonds.