Startseite > News > Union Investment erwirbt Bürohaus in Düsseldorf

Union Investment erwirbt Bürohaus in Düsseldorf

Düsseldorf: Union Investment hat das 2005 errichtete Bürogebäude Global Gate III in der Grafenberger Allee 297 erworben. Das vollvermietete Objekt mit 11.100 qm Bürofläche auf zehn Etagen und einer Tiefgarage mit 143 PKW-Stellplätzen geht in den Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds immofonds 1 über, der sich an Privatanleger in Österreich richtet. Verkäufer ist ein Investmentfonds der VERIANOS Capital Partners.

Das erworbene Objekt ist der exponierteste Teil des Bürokomplexes Global Gate I-III, der von der IVG Immobilien entwickelt wurde. Zu den größten Mietern zählen der Marketingdienstleister Teleffekt, die Beratungsgesellschaft Ecovis, die Fitnessstudiomarke Fit/One sowie der Hersteller von Gesundheits- und Hygieneartikeln Mölnlycke Health Care.