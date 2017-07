Startseite > News > Union Investment erwirbt das Projekt Fiege Mega Center in Burgwedel bei Hannover

Hannover: Union Investment hat das derzeit entstehende Fiege Mega Center in Burgwedel, 20 Kilometer nordöstlich von Hannover, im Rahmen eines Forward Fundings erworben. Die schlüsselfertige Übergabe ist für Dezember 2017 geplant. Der Ankauf des 48.600 qm Mietfläche umfassenden Projekts erfolgt für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds immofonds 1. Entwickler und Verkäufer ist das westfälische Familienunternehmen Fiege Logistik. Der Kaufpreis liegt bei rund 46 Mio. Euro.

Zur Fertigstellung wird das Fiege Mega Center in Burgwedel 40.000 qm Lagerfläche in vier Hallenabschnitten bieten. Diese wird ergänzt durch 4.750 qm Mezzaninfläche. Außerdem stehen rund 3.900 qm für Büroräume und 181 Pkw-Stellplätze zur Verfügung.

Drei der vier Hallenabschnitte sind an den Logistikdienstleister Fiege vermietet, ein Hallenabschnitt wird von der Drogeriekette Rossmann bezogen, die an dem Standort an der A7 auch ihre Unternehmenszentrale hat. Der Vermietungsstand wird damit bei 100% liegen.