Union Investment erwirbt Lifestyle-Hotel in Portland, USA

Portland: Union Investment hat das zu Anfang des Jahres neu eröffnete Boutique- und Lifestyle-Hotel The Porter in Portland an der Westküste der USA erworben. Das Objekt mit 294 Zimmern zählt zur Marke „Curio – A Collection by Hilton“. Verkäufer und Betreiber des Hotels ist Widewaters Hotel LLC. Der Kaufpreis beträgt rund 120 Mio. Euro. Der Ankauf erfolgt für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Global.

Das Hotel The Porter erstreckt sich über 16 Geschosse, auf 13 Ebenen verteilen sich die 294 Gästezimmer. Darüber hinaus verfügt das Haus über ein Upscale-Restaurant im Erdgeschoss, eine Coffee Bar mit Grab & Go Market sowie ein Rooftop-Restaurant mit zusätzlicher Lounge. Der Lage im zentralen Geschäftsbezirk entsprechend bietet das Haus außerdem rund 1.200 qm an Konferenzflächen. Zu den weiteren Highlights gehören ein beheizter Innenpool und ein Fitness Center, in dem auch eigene Meditations- und Yogaräume zur Verfügung stehen.