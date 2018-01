Startseite > News > Union Investment erwirbt zwei Holiday Inn Hotels in Polen

Union Investment erwirbt zwei Holiday Inn Hotels in Polen

Danzig: Union Investment hat sich das neu entstehende Hotel Holiday Inn Danzig City Centre mit rund 240 Zimmern auf der historischen Speicherinsel in Danzig im Rahmen eines Forward Purchase Deals frühzeitig gesichert. Fertigstellung und wirtschaftlicher Übergang des Hotels sind für Mitte 2019 geplant. Der Ankauf erfolgt für das Portfolio eines institutionellen Fonds von Union Investment.

Darüber wird der Hamburger Immobilien-Investment Manager die Akquisition des Hotels Holiday Inn Warschau City Centre mit 256 Zimmern in der Ulica Twarda Ende Januar 2018 abschließen. Der Ankauf für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland war bereits Ende 2015 beurkundet worden, ebenfalls im Rahmen eines Forward Purchase Deals. Die beiden Hoteltransaktionen in Danzig und in Warschau haben zusammen ein Volumen von rund 80 Mio. Euro. Entwickler, Verkäufer und Pächter ist in beiden Fällen die UBM. Operativ gemanagt werden die Hotels von der InterContinental Hotels Group (IHG) unter der Marke Holiday Inn.