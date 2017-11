Startseite > News > Union Investment füllt mit einem Abschluss 80 Prozent des Projektes Grand Central Saint-Lazare in Paris

Paris: Union Investment hat eine Vermietung mit einer Laufzeit von zwölf Jahren für 80% der Flächen einer laufenden Projektentwicklung am Pariser Bahnhof Saint-Lazare erzielt. Nur wenige Monate nach dem Ankauf des Projekts ist damit ein Großteil des entstehenden Business Centers an ein in Frankreich börsennotiertes Unternehmen vermietet. Die reservierte Fläche umfasst mehr als 18.000 qm für Büros, Dienstleistungen und Einzelhandel. Die fertige Immobilie wird insgesamt 23.700 qm Mietfläche bieten.

Bis zum Herbst 2019 wird das Projekt am Pariser Bahnhof Saint-Lazare mit den Adressen 17 Rue d’Amsterdam und 43-51 Rue de Londres realisiert.