Union Investment kauf in Paris

Union Investment erwirbt für das Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland das 23.600 qm große Projekt Grand Central Saint-Lazare in Paris, das von der The Carlyle Group errichtet wird und Mitte 2019 eröffnet werden soll. Das Objekt liegt am Bahnhof Saint-Lazare. Mit derzeit 13 Objekten im Wert von rd. 2 Mrd. Euro gehört Union Investment zu den größten europäischen Bestandshaltern von Gewerbeimmobilien im Raum Paris. C&C Notaires und Gide war beratend tätig.